Ломаченко готовий завершити кар'єру: боксер назвав головну умову

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) заявив про те, що готовий до завершення професійної кар'єри. Василь сказав, що зробить це, коли завоює чотири чемпіонські пояси.

Ломаченко зазначив, що давно би зав'язав з боксом, якщо б став абсолютним чемпіоном.

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"Від нас, боксерів, нічого не залежить, ми робимо свою справу в рингу. Це промоутери, менеджери – вони вирішують, коли й з ким боксувати. Якби я міг вибирати суперника, давно був би абсолютним чемпіоном світу, зав'язав би з боксом і відпочивав", – сказав Ломаченко.

Ломаченко зазначив, що для нього бокс це тільки спорт і він себе не бачить в інших вагових категоріях.

Я з п'яти років у рукавичках. Не те, щоб втомився. Але завжди щось закінчується. У мене в боксі є мета. З ким далі боксувати, якщо ти став абсолютним чемпіоном світу? Підніматися вище? Сумніваюся, я не того розміру, щоб вище лізти,

– резюмував боксер.

Зазначимо, що українець хоче провести бій з володарем титулу IBF Річардом Коммі (28-2, 25 КО). Але у своєму останньому поєдинку ганець отримав травму і на відновлення йому буде потрібно мінімум шість тижнів.

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