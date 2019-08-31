Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл: онлайн-трансляція бою

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Ломаченко – Кемпбелл: дивитися онлайн трансляцію бою 31 серпня 2019
Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл: онлайн-трансляція бою / 24 канал

Василь Ломаченко та Люк Кемпбелл зустрічаються 31-го серпня у поєдинку за титули WBA, WBO та вакантний пояс WBC. Переглянути бій можна по телебаченню, а також онлайн.

Наживо боксерський поєдинок Ломаченко – Кемпбелл транслюватиме в Україні телеканал "Інтер".

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У суботу, 31 серпня, о 22:00 на каналі вийде програма "Великий бокс", у рамках якої й відбудеться трансляція бою за пояси WBA і WBO, які належать Василю Ломаченку, та вакантний пояс WBC. Василь битиметься з претендентом з Англії Люком Кемпбеллом.

Однак, коли саме розпочнеться бій за участі українця – поки невідомо. Все залежатиме від того, коли закінчаться бої в андеркарті. Приблизний час початку бою Ломаченко – Кемпбелл – 00:00.

До виходу в ринг Василя відбудеться бій росіянина Олександра Повєткіна з британцем Х'юї Фьюрі. Останній є братом відомого боксера Тайсона Фьюрі.

Онлайн бою Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл можна дивитися тут.

Результат, відео та коментарі після поєдинку Ломаченко – Кемпбелл читайте на сайті Спорт24.

 
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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Кемпбелл
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