Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл: відео бою

У ніч з 31-го серпня на 1-е вересня Василь Ломаченко та Люк Кемпбелл зустрілися у бою за титули WBA, WBO та вакантний пояс WBC. Василь зумів здобути впевнену перемогу.

Ломаченко контролював увесь поєдинок: Василь завдав багато точних ударів, відправив британця в нокдаун. Та Люк пройшов усю дистанцію. Читайте також: Ломаченко яскраво переміг Кемпбелла й завоював три чемпіонські пояси У 12-у раунді Ломаченко був близький, щоб нокаутувати британця. Але Кемпбелл дивом уникнув дострокової поразки. Відтак, Василь виграв одноголосним рішенням суддів. Ломаченко, який у легкій вазі володів поясами WBA й WBO, додав до своєї колекції титул WBC. Щоб стати абсолютним чемпіоном Василь повинен виграти пояс IBF, яким володіє Річард Коммі. Ломаченко – Кемпбелл відео повного бою