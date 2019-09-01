Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл: відео бою

116 Читать новость на русском
Ломаченко – Кемпбелл – відео бою 31 серпня 2019
Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл: відео бою / GETTY IMAGES

У ніч з 31-го серпня на 1-е вересня Василь Ломаченко та Люк Кемпбелл зустрілися у бою за титули WBA, WBO та вакантний пояс WBC. Василь зумів здобути впевнену перемогу.

Ломаченко контролював увесь поєдинок: Василь завдав багато точних ударів, відправив британця в нокдаун. Та Люк пройшов усю дистанцію.

Читайте також: Ломаченко яскраво переміг Кемпбелла й завоював три чемпіонські пояси

У 12-у раунді Ломаченко був близький, щоб нокаутувати британця. Але Кемпбелл дивом уникнув дострокової поразки. Відтак, Василь виграв одноголосним рішенням суддів.

Ломаченко, який у легкій вазі володів поясами WBA й WBO, додав до своєї колекції титул WBC. Щоб стати абсолютним чемпіоном Василь повинен виграти пояс IBF, яким володіє Річард Коммі.

Ломаченко – Кемпбелл відео повного бою

 

blog_ava
Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл: онлайн-трансляція бою
сьогодні
7395
Теги: Новини Спорту Василь Ломаченко Ломаченко – Кемпбелл Спорт Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Зірка танців на льоду й чемпіон Олімпіади: Хто такий наступний суперник Ломаченка – Люк Кемпбелл
31 серпня 11:07 Зірка танців на льоду й чемпіон Олімпіади: Хто такий наступний суперник Ломаченка – Люк Кемпбелл
Михайло Гема 1828
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13541
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
30 серпня 11:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8728
Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл: відео бою
сьогодні 01:53 Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл: відео бою
114
Російського тенісиста освистали на US Open за хамську поведінку: відео
31 серпня 20:00 Російського тенісиста освистали на US Open за хамську поведінку: відео
1999
Новини
Більше новин
Залиште відгук