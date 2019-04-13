Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: відео бою

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Василь Ломаченко - Ентоні Кролла: відео бою 12 квітня 2019
Василь Ломаченко - Ентоні Кролла: відео бою / Getty Images

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA і WBO Василь Ломаченко захистив свої титули у бою проти британця Ентоні Кролли.

Загалом бій тривав чотири раунди. Саме у четвертому раунді в Ломаченка пройшов удар у скроню супернику, після чого Кролла впав лицем на ринг. У нього потекла кров, і арбітр вирішив не продовжувати поєдинок.

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Відео бою Ломаченко – Кролла

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Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: онлайн боксерського поєдинку
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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Кролла
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