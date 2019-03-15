Ломаченко може провести реванш з пуерториканським боксером

Промоутер українського боксера Василя Ломаченка Боб Арум, який очолює компанію Top Rank, заявив, що у 2020 році може організувати реванш Василь Ломаченко – Фелікс Вердехо. Боксери зустрічалися між собою на Олімпійських іграх-2012, де переміг українець.

Арум зазначив, що Ломаченко назвав Вердехо найважчим суперником у любительській кар'єрі.

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"Коли ми підписували Ломаченка, то просили, щоб він порадив, кого варто взяти в Top Rank і коли ми говорили про Вердехо, то Ломаченко сказав, що провів 397 боїв у любительській кар'єрі й він був його найкращим суперником. Це була дуже хороша рекомендація.

Його перші виступи були сенсаційними, але так буває, він втратив свій настрій. А потім була аварія на мотоциклі. Він почав оточувати себе безліччю людей і забув, що для того, щоб піднятися на світовий рівень потрібна цілеспрямованість і багато роботи.

Його останні бої були жахливі. Він поступився Антоніо Лозаді й, очевидно, навіть близько не став тією зіркою, якою хотів стати. Але його менеджер Рікі Маркес зробив правильно й запросив в команду тренера Мемо Хередіа. Тепер Вердехо дуже мотивований і ми виставимо його проти колишнього чемпіона Брайана Васкеса.

Васкес буде справжнім тестом і покаже, чи зможе Вердехо стати кимось чи ні. Якщо він проявить себе, то у 2020 році ми можемо зробити йому великий бій проти Ломаченка. Ніколи не пізно, ми думаємо, що це його останній шанс. Якщо він переможе Васкеса й доведе, що він зібраний, то отримає шанс стати чемпіоном світу в кінці 2019 року або на початку 2020", – цитує Арума Boxing Scene.

12 квітня Ломаченко проведе захист чемпіонських титулів WBA та WBO у легкій вазі проти Ентоні Кролли, який є обов'язковим претендентом. 32-літній британський боксер у професійній кар'єрі виграв 34 бої (13 з них – нокаутом) та шість програв. Ще три поєдинки завершилися у нічию.

Букмекери розпочали прийом ставок на бій Ломаченка з Кроллою. Василь є фаворитом у цьому бою. При цьому майже абсолютним.

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