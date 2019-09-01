Ломаченко назвав наступного боксера, з яким хоче битися

Новоспечений чемпіон WBC, WBA, WBO в легкій вазі Василь Ломаченко після перемоги рішенням суддів над Люком Кемпбеллом повідомив, що хоче побитися з Теофімо Лопесом.

Теофімо Лопес зустрінеться з чемпіоном світу за версією IBF Річардом Коммі. Їх бій відбудеться 14 грудня.

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Тепер, звичайно, я хочу побитися з одним хлопцем – Теофімо Лопесом. Але я не думаю, що він виграє у Річарда Коммі,

– сказав Ломаченко.

Додамо, що система CompuBox опублікувала статистику завданих точних ударів в бою Василя Ломаченка і Люка Кемпбелла. Ломаченко викинув 527 ударів, 211 з яких – точні. Кемпбелл потрапив 131 раз з 420.

У ніч з 31-го серпня на 1-е вересня у поєдинку за титули WBA, WBO та вакантний пояс WBC Ломаченко рішенням суддів переміг Кемпбелла.

Ломаченко проти Лопеса

21-річний американець Лопес вважається одним з найбільш перспективних боксерів у легкій вазі. Разом зі своїм батьком Теофімо надзвичайно часто висловлюється про Василя Ломаченка.

Лопес-старший заявив, що всі боксери бояться битися з його сином, а бій проти Ломаченка стане найлегшим у кар'єрі Теофімо.

В одному з інтерв'ю Лопес-молодший заявив, що обов'язково зустрінеться з Ломаченком та "виб'є з нього все лайно".

У свою чергу Василь Ломаченко переконує, що битиметься з Лопесом, якщо той володітиме чемпіонським титулом. Також, за словами Василя, Теофімо відповість за свої заяви у ринзі.