Ломаченко опублікував відео з російським спецназом

Український боксер Василь Ломаченко опублікував у своєму офіційному інстаграмі відео на релігійну тематику. У відео присутні кадри з російським спецназом.

"Дякуємо за допомогу знімання Ввічливим людям", – зазначено в кінцівці відео.

Читайте також: Онуфрій – абсолютний чемпіон світу у своїй справі, – Усик

Кого називають "Ввічливими людьми"? Так називали російські окупаційні війська під час захоплення Криму Росією у 2014 році.

Відео в інстаграмі Ломаченка опубліковане у чорно-білих тонах. До цього відео також вийшло на каналі релігійної тематики "Корсунська пустинь" в YouTube, але в кольорі.

Таким чином, на формі військових став помітний прапор РФ.

Відео на YouTube-каналі "Корсунська пустинь"

Автор вірша – Юрій Резаєв. За інформацією ua.tribuna.com, він проживає з сім'єю при монастирі "Корсунська пустинь" в Орловській області РФ.

У грудні Спорт24 повідомляв, що Ломаченко увійшов до складу паломницької групи на чолі з митрополитом Запорізьким і Мелітопольським УПЦ МП Лукою.

Під час паломництва боксер взяв участь у Божественній літургії в храмі Єрусалимської Православної Церкви.