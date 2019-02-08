Ломаченко отримав важливе рішення WBA щодо майбутнього бою

Український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко зможе в наступному бою здобути новий титул. Українець отримав важливе рішення від WBA (Всесвітня боксерська асоціація).

Промоутер британського боксера Ентоні Кролли Едді Хірн повідомив, що WBA дозволила Ломаченку провести об'єднавчий бій проти володаря поясу IBF Річарда Коммі.

Читайте також: Промоутер: Розумів, що можу обіцяти Ломаченку популярність, а з Усиком це було неможливо

Таким чином асоціація дала відстрочку українцю на обов'язковий захист поясу WBA проти Кролли.

WBA дозволила Ломаченку провести бій проти Коммі, але тільки якщо поєдинок відбудеться у квітні. Я думаю, що їм не вдасться провести бій в призначені терміни. Тоді українець вийде на ринг з Кроллою. Тому є шанс, що поєдинок Ломаченко – Кролла відбудеться у квітні,

– цитує Хірна Fighthype.com.

Ганський боксер Річард Коммі, з яким повинен битися Ломаченко, травмував руку в поєдинку за вакантний пояс проти росіянина Іси Чанієва. Наразі невідомо, чи зможе Коммі провести бій 12 квітня або в найближчі до цієї дати числах. Тренер боксера Андре Розьє стурбований, що його підопічного можуть змусити вийти в ринг з травмою.

Команда Ломаченка хоче провести об'єднавчий бій з Коммі у квітні, а вже влітку – захист пояса від Кролли в Британії.

За інформацією ЗМІ, матчмейкери компанії Top Rank вже почали шукати Ломаченку іншого суперника на випадок того, якщо Коммі не встигне відновитися. У Ломаченка не хочуть у квітні проводити бій з Кроллою і готові розглянути інших претендентів.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram