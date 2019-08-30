Ломаченко перед боєм з Кемпбеллом: Відчуваю себе в Лондоні, як вдома в Україні

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / twitter.com/VasylLomachenko

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко поспілкувався з журналістами перед боєм з Люком Кемпбеллом. Боксери зустрінуться у Лондоні 31 серпня.

Ломаченко вражений підтримкою фанатів у Лондоні й заявив, що відчуває себе, як вдома.

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Відчуваю себе відмінно. Не можу дочекатися виходу в ринг. Мій план – виграти бій. Я відчуваю себе як вдома, як в Україні. Багато людей прийшли мене підтримати, і я хочу сказати їм усім дуже дякую,
– сказав Ломаченко.

Боксери вже пройшли процедуру зважування. Українець переважив британця. Ваги під Ломаченком показали 61 кілограм. У свою чергу під Кемпбеллом – 60,8 кілограма.

Очевидним фаворитом поєдинку, на думку букмекерів, є Василь Ломаченко. Фахівці прогнозують, що Василь здобуде перемогу в середині поєдинку.

Боксерів у ринзі розсудить шотландський рефері Віктор Лафлін. Підрахунком очок на картках займуться Омар Мінтун-старший (Мексика), Бенуа Россель (Канада) і Жан-Роберт Лайн (Монако/Франція).

Результат, відео та коментарі після поєдинку Ломаченко – Кемпбелл читайте на сайті Спорт24.

 

 

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Теги: Спорт Бокс Ломаченко – Кемпбелл Василь Ломаченко
Джерело: Sky Sports
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