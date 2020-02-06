Ломаченко побореться з Уайлдером та Альваресом за престижну нагороду WBC

Український боксер Василь Ломаченко номінований на звання Боксер 2019 року за версією WBC. Василь є чемпіоном світу за цією версією у легкій вазі.

У список претендентів також потрапили зіркові Сауль Альварес (середня вага) та Деонтей Уайлдер (суперважка вага).

Варте уваги: Альварес змістив Ломаченка з першого місця рейтингу P4P за версією The Ring

Претенденти на нагороду

Василь Ломаченко;

Деонтей Уайлдер;

Сауль Альварес;

Еррол Спенс;

Хосе Карлос Рамірес;

Джош Тейлор.

Кожен охочий може віддати свій голос за цим посиланням.

У 2019 Ломаченко провів два поєдинки. У квітні українець здобув легку перемогу над британцем Ентоні Кроллою, захистивши свої пояси WBA і WBO у легкій вазі.

У ніч з 31 серпня на 1 вересня Василь рішенням суддів виграв у Люка Кемпбелла в поєдинку за вакантний пояс WBC.

Восени 2019 року Ломаченку було надано статус "франчайзингового" чемпіона. Окрім Василя, цим статусом володіє тільки Сауль Альварес.

Таким чином, Ломаченку не потрібно проводити обов'язкові захисти своїх титулів. Зокрема, пояси WBC та WBA отримали нових власників, хоча українець їх і не втрачав.