Ломаченко похвалився своїм шикарним автопарком та розповів, як двічі потрапляв у аварії: фото

Український боксер Василь Ломаченко захоплюється автомобілями. У його автопарку є чотири автівки. Хоча боксер не відмовився мати їх більше. А ще він двічі потрапляв у важкі аварії, коли був за кермом.

Про це чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO Василь Ломаченко розповів на своєму Youtube-каналі LOMA Official TV.

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"У мене чотири автомобілі. Один Mercedes Gelandewagen – це повсякденна машина, на якій я їжджу. Моя улюблена машина. Є для полювання Toyota Land Cruiser 200. Вона зроблена під полювання. Mercedes С63 – це така машина вихідного дня. І Nissan Silvia – це така дріфтовая машина, в каркасі. Спортивна машина, щоб їздити боком", – розповів Василь Ломаченко.

Mercedes Gelandewagen Василя Ломаченка

Боксер також зізнався, що є й інші автомобілі, які він хотів би мати у своєму гаражі. Але дорожнє покриття в Україні не дозволить ними користуватися.

Toyota Land Cruiser 200 Василь Ломаченко використовує лише для полювання

Василь Ломаченко також зізнався, що двічі потрапляв у аварії, коли перебував за кермом.

Один раз я злетів з дороги. Після Олімпійських ігор 2008 року мені подарували дводверну Honda Accord. Я тільки повернувся з Києва і, думаю, треба б проїхатися. У нас є одна пряма довга дорога і я педаль в підлогу, на всіх парах... Я, чомусь, пізно загальмував, не розрахував швидкість, гальмівний шлях і полетів з дороги через бордюр. Загалом, я зупинився за два метри до кар'єру, можна було полетіти вниз. Справа був газовий стовп, зліва знак, трохи лівіше – дерево. Загалом, так вийшло, що я потрапив у ворота, так би мовити. Це мене перший раз так пронесло,

– зізнався Ломаченко.

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Другий раз аварія теж була серйозною.

"Потім у мене був Mitsubishi Evolution. У мене вдома поворот є затяжний у вигляді підкови, і я любив там боком заходити. З тренування повертався, а у мене була лиса гума, вже потрібно було міняти. Але я знову зайшов боком. А коли виходив з повороту, то побачив велосипедиста і злякався, щоб його не зачепити. Натиснув гальмо, і в цей момент мене почало крутити, викинуло з дороги в пустир, а там стояв стовп. Я зупинився від нього десь в 10 сантиметрах. Ще трохи, і можна було обійняти стовп", – розповів боксер.