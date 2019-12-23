Ломаченко потрапив у п'ятірку найкращих боксерів світу за чотирма версіями

Український боксер Василь Ломаченко входить у п'ятірку найкращих боксерів світу за версіями BWAA, The Ring, Transnational Boxing Rankings і BoxRec. У двох рейтингах Василь на другій сходинці.

Очолює всі рейтинги найкращих боксерів світу незалежно від ваги мексиканець Сауль Альварес.

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Ломаченко, який є чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC, перебуває на другому місці в рейтингу The Ring та BWAA.

За версією Transnational Boxing Rankings Ломаченко на третій сходинці. У рейтингу BoxRec Василь посідає 5-у позицію.

Олександр Усик входить у топ-10 за трьома версіями, крім BoxRec. За версією The Ring та Transnational Boxing Rankings Усик на 5-у місці. У рейтингу BWAA Усик шостий.



Десятка найкращих боксерів незалежно від ваги / фото: ua.tribuna.com

Що досягли Ломаченко та Усик у 2019 році?

Василь Ломаченко у 2019 році провів два поєдинки. У квітні українець нокаутом переміг Ентоні Кроллу та захистив титули WBO й WBA.

Наприкінці літа Ломаченко у Лондоні переміг Люка Кемпбелла за вакантний титул WBC.

Таким чином, Ломаченко володіє трьома титулами в легкій вазі. Василю потрібно виграти титул IBF, щоб стати абсолютним чемпіоном світу.

Натомість Усик провів тільки один поєдинок. Олександр у травні мав дебютувати в суперважкій вазі поєдинком з Карлосом Такамом. Бій перенесли через травму українця.

Восени Усик готувався до поєдинку з Тайроном Спонгом, але нідерландець провалив допінг-тест.

14 жовтня у Чикаго Усик таки дебютував у суперважкій вазі. Олександр легко переміг американця Чазза Візерспуна.