Ломаченко про бій з Кемпбеллом: Це було дуже важко

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко прокоментував перемогу над Люком Кемпбеллом. Василь переміг британця рішенням суддів.

Ломаченко заявив, що оцінює свій виступ у поєдинку проти Кемпбелла на сім з десяти.

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Було непросто, його руки були занадто довгими. Це було дуже важко. Що значить радість? Яка вона повинна бути? Я повинен зараз стрибати тут? Радість у мене всередині. Хочу подивитися свій бій, тоді я зрозумію, що сталося. Але зараз я можу оцінити себе на 7 з 10,

– сказав Ломаченко.

Також чемпіон світу за версіями WBO, WBA і WBC в легкій вазі назвав британських вболівальників найкращими у світі.

Безумовно, я радий. Хочу подякувати всім, хто нас підтримував. Британські вболівальники – найкращі у світі. Це був прекрасний поєдинок. Далі я хочу битися за пояс IBF. Він повинен бути моїм. Я хочу битися за нього вже в наступному бою, але все залежить від Боба Арума (промоутер Ломаченка, – Спорт24),

– сказав Ломаченко.

Окрім того, Василь заявив, що в бою за пояс IBF хоче зустрітися з Теофімо Лопесом.