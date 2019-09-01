Ломаченко про бій з Кемпбеллом: Це було дуже важко
Чемпіон світу за версіями WBO, WBA і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко прокоментував перемогу над Люком Кемпбеллом. Василь переміг британця рішенням суддів.
Ломаченко заявив, що оцінює свій виступ у поєдинку проти Кемпбелла на сім з десяти.
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Було непросто, його руки були занадто довгими. Це було дуже важко. Що значить радість? Яка вона повинна бути? Я повинен зараз стрибати тут? Радість у мене всередині. Хочу подивитися свій бій, тоді я зрозумію, що сталося. Але зараз я можу оцінити себе на 7 з 10,
– сказав Ломаченко.
Також чемпіон світу за версіями WBO, WBA і WBC в легкій вазі назвав британських вболівальників найкращими у світі.
Безумовно, я радий. Хочу подякувати всім, хто нас підтримував. Британські вболівальники – найкращі у світі. Це був прекрасний поєдинок. Далі я хочу битися за пояс IBF. Він повинен бути моїм. Я хочу битися за нього вже в наступному бою, але все залежить від Боба Арума (промоутер Ломаченка, – Спорт24),
– сказав Ломаченко.
Окрім того, Василь заявив, що в бою за пояс IBF хоче зустрітися з Теофімо Лопесом.