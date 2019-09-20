Ломаченко проти Хейні: у WBC пояснили коли може відбутися чемпіонський бій за участі українця

Боксерська організація WBC опинилася у дещо незручній позиції. В них два чемпіони у легкій вазі – повноцінний Василь Ломаченко та володар тимчасового титулу Девін Хейні.Тепер між ними треба провести поєдинок.

Така незвична ситуація виникла через те, що Василь Ломаченко намагається стати абсолютним чемпіоном світу. Після завоювання титулу чемпіона WBC у бою проти британця Люка Кемпбелла, йому залишилося лише здобути титул чемпіона за версією IBF. У Ломаченка вже є титули чемпіона за версіями WBA та WBO.

Натомість Хейні переміг росіянина Абдуллаєва та завоював "тимчасовий" титул чемпіона WBC. І саме він має бути наступним суперником українця.

Як це було: Хейні виграв у росіянина титул "тимчасового" чемпіона WBC та викликав на бій Ломаченка

"У серпні Ломаченко завоював титул, але не планує виходити в ринг до кінця року. А в наступному році у нього заплановано великий бій (за статус абсолютного чемпіона світу). Тобто ми повинні враховувати це. Так, є правила. Але немає нічого хорошого в тому, коли правила шкодять спорту. Очевидно, що Ломаченко – рушійна сила в боксі. І коли Хейні та Абдуллаєв попросили зробити їх бій за "тимчасовий" титул, ми дали добро", – зізнався президент WBC Маурісіо Сулейман.

Відтак тепер у WBC намагаються вирішити цю ситуацію.

"В наступному місяці [жовтні я2019 року, – прим. Спорт24] у нас запланований з'їзд, на якому ми й приймемо остаточне рішення по ситуації з Ломаченко і Хейні", – повідомили в WBC на своєму офіційному сайті.

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"Ми не збираємося змушувати Ломаченко негайно проводити обов'язковий захист з Хейні. Ми не можемо дозволити собі заважати чемпіону, який шукає можливість провести максимально великі бої. Адже його дії – на благо боксу. І, звичайно ж, тим більше не збираємося позбавляти Ломаченко титулу за те, що він не зустрінеться з Хейні в наступному бою. Так було б нечесно. Давайте краще почекаємо, коли обов'язковий претендент буде дійсно готовий битися з чемпіоном", – нагалосив Сулейман..