Ломаченко проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу: дата та суперник

Український боксер Василь Ломаченко, що володіє трьома чемпіонськими поясами, буде битися за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Його суперником має стати Теофімо Лопес. 22-річний американець напередодні виграв чемпіонський пояс за версією IBF у бою проти Річарда Коммі.

Як це було: Теофімо Лопес у другому раунді ефектним нокаутом переміг Річарда Коммі в бою за пояс IBF: відео

Тож саме Лопес тепер володіємо поясом, якого бракує Ломаченку, щоб стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Українець був на бою Лопеса проти Коммі.

І саме проти Лопеса Ломаченко може провести наступний бій. Він, скоріш за все, відбудеться в Нью-Йорку на "Медісон сквер гарден".

Bob Arum says his preference is to stage Lomachenko-Lopez at Madison Square Garden in April.... #boxing — Steve Kim (@StevESPNKim) December 15, 2019

Про те, що бій може відбутися в квітні 2020 року, заявив і сам Ломаченко в коментарі ESPN.

"Звичайно ж, я хочу битися з Лопесом в об'єднавчому поєдинку. Зараз він вже чемпіон світу. Вітаю в моєму клубі. Побачимося в квітні. Важко щось сказати по його виступу, тому що це було всього два раунди. Я не зрозумів, що сталося. Це бокс, саме тому ми його і любимо. Вразив він мене? У нього завжди була сила. Він розумний боксер, але все ж залежить від суперника. Плани на 2020 рік: об'єднати всі пояси, а після цього хочу організувати бій з Джервонтою Девісом", – заявив Ломаченко.