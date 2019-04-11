Ломаченко провів дуель поглядів з Кроллою та отримав пояс суперчемпіона WBO: фото та відео
Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) провів дуель поглядів з претендентом Ентоні Кроллою (34-6-3, 13 КО).
Спочатку боксери попозували перед камерами, а потім за традицією протягом 20-ти з гаком секунд дивилися один одному в очі. Першим очі відвів британець.
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Дуель поглядів між Василем Ломаченком та Ентоні Кроллою: дивіться відео
Також на прес-конференції Василь Ломаченко отримав від Всесвітньої боксерської організації (WBO) пояс суперчемпіона.
Цей пояс дозволить Ломаченку вимагати бій за титул WBO в будь-якій ваговій категорії. Також володар цього пояса має право на негайний реванш, якщо він програє в титульному поєдинку.
Зазначимо, що глава Top Rank Боб Арум заявив, що церемонію зважування Василя Ломаченка і Ентоні Кролли довелося перенести у зв'язку з похоронами на Staples Center.
За словами Арума, в Staples Center пройде поминальна служба перед похоронами американського репера Nipsey Hussle. 31 березня він отримав смертельне поранення, і друзі виконавця забронювали арену для прощання з ним.
Таким чином, офіційна церемонія зважування пройде в п'ятницю, 12 квітня, в North Plaza в Los Angeles Convention Center.
Поєдинок Ломаченко — Кролла пройде на знаменитій арені Staples Center в Лос-Анджелесі (США) 12 квітня. На кону стоятимуть пояси WBA і WBO у легкій вазі Василя Ломаченка.