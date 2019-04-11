Ломаченко провів дуель поглядів з Кроллою та отримав пояс суперчемпіона WBO: фото та відео

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Василь Ломаченко та Ентоні Кролла
Василь Ломаченко та Ентоні Кролла / Twitter

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) провів дуель поглядів з претендентом Ентоні Кроллою (34-6-3, 13 КО).

Спочатку боксери попозували перед камерами, а потім за традицією протягом 20-ти з гаком секунд дивилися один одному в очі. Першим очі відвів британець.

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Дуель поглядів між Василем Ломаченком та Ентоні Кроллою: дивіться відео

Також на прес-конференції Василь Ломаченко отримав від Всесвітньої боксерської організації (WBO) пояс суперчемпіона.

Цей пояс дозволить Ломаченку вимагати бій за титул WBO в будь-якій ваговій категорії. Також володар цього пояса має право на негайний реванш, якщо він програє в титульному поєдинку.

Зазначимо, що глава Top Rank Боб Арум заявив, що церемонію зважування Василя Ломаченка і Ентоні Кролли довелося перенести у зв'язку з похоронами на Staples Center.

За словами Арума, в Staples Center пройде поминальна служба перед похоронами американського репера Nipsey Hussle. 31 березня він отримав смертельне поранення, і друзі виконавця забронювали арену для прощання з ним.

Таким чином, офіційна церемонія зважування пройде в п'ятницю, 12 квітня, в North Plaza в Los Angeles Convention Center.

Поєдинок Ломаченко — Кролла пройде на знаменитій арені Staples Center в Лос-Анджелесі (США) 12 квітня. На кону стоятимуть пояси WBA і WBO у легкій вазі Василя Ломаченка.

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Теги: Спорт Новини Спорту Ломаченко – Кролла Василь Ломаченко Бокс
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