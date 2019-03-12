Ломаченко провів відкрите тренування перед боєм з Кроллою: фото та відео

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) провів відкрите тренування напередодні поєдинку проти Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО).

Українець позував перед камерами, а також поспілкувався з журналістами.

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Василь Ломаченко провів відкрите тренування перед боєм з Ентоні Кроллою // boxingscene.com

Спорт 24 повідомляв, що наступний бій Ломаченка офіційно відбудеться 12 квітня 2019 року проти Ентоні Кролли. Сторони домовилися без проведення торгів, які переносилися декілька разів.

Також одразу після офіційного оголошення про цей бій, букмекери розпочали прийом ставок. Василь Ломаченко є фаворитом у цьому бою. При цьому майже абсолютним.

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