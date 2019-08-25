Ломаченко розповів коли планує закінчити кар'єру боксера

Чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBC та WBA Василь Ломаченко роздумує про те, скільки йому ще вистачить сил боксувати. Тож після цього українець може повісити рукавички на цвях.

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За словами Ломаченка, через рік-два він почне задумуватися над закінченням кар'єри. Все через можливі проблеми зі здоров'ям та ваговою категорією, в якій виступає боксер.

"Не можна забувати вагу, в якій я боксую. Я не важкоатлет. Я не Саша Усик, який може в 37 або 38 років перебувати в хороших кондиціях і виступати. У легкій вазі в 37 років ти вже дуже стара людина, у якої втрачається реакція, швидкість, витривалість, сила. Проте є такі боксери, як Менні Пакьяо та Флойд Мейвезер, які дожили до такого спортивного віку і продовжують боксувати. У мене, звичайно, така ситуація, що мені вже майже 32 роки. Через рік, два або три я задумаюся про завершення кар'єри. Не можна забувати, що все залежить від здоров'я. Якщо буде здоров'я, можна продовжувати. Можна помітити, що у мене вже зараз після кожного бою травма", – розповів Ломаченко.

Поки ж на боксера очікує бій за звання чемпіона світу за версією WBC проти Люка Кемпбелла. У випадку перемоги, Ломаченку залишиться здобути титул чемпіона світу за версією IBF, яким володіє Річард Коммі. Тоді він стане абсолютним чемпіоном світу, яким свого часу був і Олександр Усик.

Нагадаємо, бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться 32 серпня в Лондоні. На кону стоятимуть чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі.

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