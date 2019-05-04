Ломаченко розповів про стан травмованої руки: фото

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) поділився фотографією з відпочинку.

Василь Ломаченко продовжує відновлюватися від останнього поєдинку проти британця Ентоні Кролли, в якому він отримав травму руки. На знімку видно, що Василю зняли гіпс з травмованої правої руки.

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Василь Ломаченко бій проти Кролли провів 12-го квітня й жорстко нокаутував британця .

Менеджер Ломаченка Егіс Клімас вважає, що Василь у вересні битиметься за пояс WBC й можливим суперником може бути Люк Кемпбелл. Британець вже встиг кинути виклик Ломаченку.

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