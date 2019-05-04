Ломаченко розповів про стан травмованої руки: фото

173 Читать новость на русском
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) поділився фотографією з відпочинку.

Василь Ломаченко продовжує відновлюватися від останнього поєдинку проти британця Ентоні Кролли, в якому він отримав травму руки. На знімку видно, що Василю зняли гіпс з травмованої правої руки.

Читайте також: Ломаченко розкрив деталі жахливої травми: Я зрозумів, що більше не зможу вдарити цією рукою

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рука в норме#рыбалка

Публикация от LomUs️ (@lomus_17)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#рыбалка

Публикация от LomUs️ (@lomus_17)

Василь Ломаченко бій проти Кролли провів 12-го квітня й жорстко нокаутував британця.

Менеджер Ломаченка Егіс Клімас вважає, що Василь у вересні битиметься за пояс WBC й можливим суперником може бути Люк Кемпбелл. Британець вже встиг кинути виклик Ломаченку.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Дата інавгурації Зеленського: Садовий окреслив позицію "Самопомочі"
сьогодні
2456
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Кролла
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція матчу
сьогодні 16:50 Динамо – Олександрія: онлайн-трансляція матчу
252
Кривдник українця ледь не побився на дуелі поглядів перед чемпіонським боєм: відео
сьогодні 13:36 Кривдник українця ледь не побився на дуелі поглядів перед чемпіонським боєм: відео
458
Ефектний удар у падінні Стаховського в фіналі потрапив у найкращі моменти квітня: відео
сьогодні 12:28 Ефектний удар у падінні Стаховського в фіналі потрапив у найкращі моменти квітня: відео
474
Маліновський зробив собі подарунок на день народження, забивши за "Генк": відео
сьогодні 10:55 Маліновський зробив собі подарунок на день народження, забивши за "Генк": відео
679
Люксембург подасть апеляцію на рішення УЄФА щодо справи Мораеса
3 травня 13:02 Люксембург подасть апеляцію на рішення УЄФА щодо справи Мораеса
676
Новини
Більше новин
Залиште відгук