Ломаченко та Усик увійшли в топ-10 рейтингу Forbes

Відоме видання Forbes оновило рейтинг найкращих боксерів світу, за результатами виступів в осінньому сезону.

У Forbes визнали Деонтея Уайлдера (42-0-1, 40 КО), найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії.

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Деонтей Уайлдер який в реванші нокаутував кубинця Луїса Ортіса і провів 10-й захист титулу WBC в суперважкій вазі.

Компанію Уайлдеру в топ-10 складають Теренс Кроуфорд, Василь Ломаченко, Наоя Іноує, Сауль Альварес, Олександр Усик, Хуан Франсиско Естрада, Еррол Спенс, Геннадій Головкін і Менні Пак'яо.

Одразу двоє українців потрапили топ-10 престижного рейтингу. Василь Ломаченко має престижну третю позицію.

Якщо судити про майстерність в ринзі, немає кращого, ніж Ломаченко. Його відмінна робота, інстинкти, точність ударів та загальний робота в ринзі - дивовижні. Він завершив 2019 й вибуховими перемогами над Ентоні Кролла і та досвідченим Люком Кемпбеллом. І єдине, що не дає нам поставити його на вищу позицію – втрата в рекордних показниках, та боротьба, яку він розпочав проти Хорхе Лінареса. Це аж ніяк не применшує величі Ломанченка, але не дозволяє його поставити в рейтингу вище інших двох лідерів,

– пише Forbes.

Що ж стосовно Олександра Усика, йому видання відвело шосту позицію.

"Схоже на те, що Усик виглядає майбутнім чемпіоном у важкій вазі, але його все ж слід випробувати проти одного з найкращих бійців дивізіону", – підсумувало видання.