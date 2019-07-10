Ломаченко визнаний найкращим боксером світу за версією The Ring

Авторитетний журнал The Ring опублікував рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P). У першу десятку увійшли двоє українців.

Володар титулів WBA та WBO у легкій вазі Василь Ломаченко продовжує посідати першу сходинку.

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Вже колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик розташувався на п'ятій позиції. У першій трійці рейтингу – Теренс Кроуфорд і Сауль Альварес.

Топ-10 боксерів P4P за версією The Ring

1. Василь Ломаченко

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Наойя Іноуе

5. Олександр Усик

6. Ерролл Спенс

7. Геннадій Головкін

8. Хуан Естрада

9. Майкі Гарсія

10. Донні Ньєтес

The Ring або Ring Magazine – американський місячник, присвячений боксу. Це одне з найстаріших і найпрестижніших видань в цьому спорті в усьому світі. Журнал Ринг веде рейтинги боксерів та надає звання чемпіона світу в професійному боксі.

До списку чемпіонів The Ring входять такі легендарні боксери: Майк Тайсон, Хуліо Сезар Чавес, Пернел Уітакер, Рой Джонс, Бернард Гопкінс, Флойдер Мейвезер, Менні Пак'яо, Роман Гонсалес, Андре Ворд, Геннадій Головкін. Ломаченко у списку найкращих з 17 вересня 2018 року.