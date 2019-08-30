Ломаченко й Кемпбелл пройшли офіційну процедуру зважування: відео
31-річний український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко і його британський ровесник Люк Кемпбелл пройшли процедуру зважування. Українець переважив британця.
Ваги під Ломаченком показали 61 кілограм. У свою чергу під Кемпбеллом – 60,8 кілограма.
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Також боксери провели фінальну дуель поглядів. Спортсмени довго дивилися в очі одне одному й складно сказати, хто ж таки виграв дуель.
Бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться 31 серпня на арені О2 в Лондоні. Букмекери вважають фаворитом поєдинку в Британії Василя Ломаченка.
Боксерів у ринзі розсудить шотландський рефері Віктор Лафлін.
Детальну інформацію про Люка Кемпбелла – читайте тут.
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