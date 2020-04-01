Лопес назвав нову дату бою з Ломаченком
Чемпіон світу за версією IBF Теофімо Лопес переконаний, що зустрінеться з Василем Ломаченком. Американський боксер обіцяє, що проведе бій з українцем у 2020 році.
Боксери мають зустрітися 30 травня у Нью-Йорку. Та на заваді проведенню поєдинку стала пандемія коронавірусу. Поки бій офіційно не перенесли.
За словами Лопеса, поєдинок відбудеться швидше, якщо всі будуть дотримуватися запобіжних заходів.
Дивіться також Ломаченку дісталося від підписника – Усик відразу став на захист: відео
Залишайтеся вдома, так ми зробимо цей бій якомога швидше. Ви хочете побачити наш поєдинок, а ми – вас на ньому. Спорт повернеться, якщо ви будете сидіти вдома до тих пір, поки люди не перестануть вмирати від коронавірусу,
– сказав Лопес ютуб-каналу Top Rank Boxing.
Лопес припустив, що бій з Ломаченком відбудеться восени або взимку.
"Друзі, ви напевне побачите нас восени або взимку, але точно в цьому році. Схрестимо пальці", – додав Лопес.
-
29 бер 2020Просто хочу надерти Ломаченку зад, – Лопес
-
-
-
-
23 бер 2020Ломаченко – Лопес: з'явилася нова дата поєдинку
Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.
Читайте також
-
Олімпійська чемпіонка з лижних перегон потренувалась у компанії ведмедясьогодні , 10:17
-
Анна Різатдінова розпочала челендж: обіцяє будь-кого посадити на шпагат за 10 днів (відео)сьогодні , 11:57
-
Експрезидент "Марселя" Папі Діуф помер від коронавірусусьогодні , 08:57
-
Американець Девід Хейні кинув виклик Ломаченку, українець прийняв та готовий до поєдинкусьогодні , 13:55
-
Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайнсьогодні , 13:31
-
Худжамов несподівано покинув "Маріуполь"сьогодні , 12:47