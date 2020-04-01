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Лопес назвав нову дату бою з Ломаченком

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Теофімо Лопес / eightcount.tv

Чемпіон світу за версією IBF Теофімо Лопес переконаний, що зустрінеться з Василем Ломаченком. Американський боксер обіцяє, що проведе бій з українцем у 2020 році.

Боксери мають зустрітися 30 травня у Нью-Йорку. Та на заваді проведенню поєдинку стала пандемія коронавірусу. Поки бій офіційно не перенесли.

За словами Лопеса, поєдинок відбудеться швидше, якщо всі будуть дотримуватися запобіжних заходів.

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Залишайтеся вдома, так ми зробимо цей бій якомога швидше. Ви хочете побачити наш поєдинок, а ми – вас на ньому. Спорт повернеться, якщо ви будете сидіти вдома до тих пір, поки люди не перестануть вмирати від коронавірусу,
– сказав Лопес ютуб-каналу Top Rank Boxing.

Лопес припустив, що бій з Ломаченком відбудеться восени або взимку.

"Друзі, ви напевне побачите нас восени або взимку, але точно в цьому році. Схрестимо пальці", – додав Лопес.

ломаченко – лопес: головне

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Автор: Михайло Гема
Теги: Василь Ломаченко Новини Спорту Спорт Бокс
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