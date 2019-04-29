Луческу несподівано вибачився за слова про Лобановського

Екс-тренер "Шахтаря" Мірча Луческу вибачився за свої висловлювання про легендарного наставника "Динамо" Валерія Лобановського.

Раніше румунський фахівець сказав, що здивований місцем Валерія Лобановського в рейтингу найкращих тренерів за версією France Football. Валерій Васильович виявився в списку на шостій позиції, а Луческу – на 41-й.

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Шкодую, що так вийшло і прошу вибачення. Не уявляв, що буде такий резонанс. Я прекрасно усвідомлюю, що Лобановський був чудовим тренером. Він був важливим тренером, тому що він створив систему.

"Динамо" тих часів було командою системи. Їхнє щастя, що у них був такий класний тренер, як Лобановський. Він створював і давав результат. Мої слова були помилкою. Я дійсно трохи здивувався місця Лобановського, коли спілкувався з журналістом про рейтинг. Але потім усвідомив, наскільки класним тренером він був. Шкодую, що так і не зіграв проти нього в чемпіонаті України", – поділився Луческу в коментарі "Профутбол".

Проти слів Луческу про Лобановського виступили володар Золотого м'яча-1986 Ігор Беланов і екс-тренер "Динамо" і збірної України Олег Блохін.

До слова, Мірча Луческу 12 років був тренером донецького "Шахтаря" (з 2004 до 2016). За цей час "гірники" 8 разів вигравали чемпіонат України, а також Кубок УЄФА в сезоні 2008/09. У 2016 році він очолив російський "Зеніт", але пропрацював на цій посаді лише один сезон.

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