Лука Дончіч встановив новий рекорд НБА в матчі проти українця Михайлюка

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Лука Дончіч у матчі проти "Детройта" встановив рекорд / twitter.com/dallasmavs

В Мехіко в рамках NBA Global Games відбувся матч між "Далласом" та "Детройтом". За перших виступає словенець Лука Дончіч, кольори другої команди захищає українець Святослав Михайлюк.

Сам матч закінчився перемогою "Далласа" 122:111. Лука Дончіч оформив свій восьмий тріпл-дабл у сезоні, набравши 41 очко, 12 підбирань і 11 передач. Він став першим гравцем в історії НБА, який оформив тріпл-дабл за межами США чи Канади.

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Він також зробив другий тріпл-дабл з 40+ очками у віці до 21 року. В історії NBA був тільки один такий тріпл-дабл, і зробив його юний ЛеБрон Джеймс.

Відео найкращих моментів Луки Дончіча в матчі проти "Детройта"

Щодо Святослава Михайлюка, то він зіграв 12 хвилин. Але очок в цьому матчі не набрав, відзначившись лише одним підбиранням та однією передачею.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол
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