Лунін дебютує за "Вальядолід" в Кубку Іспанії

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Андрій Лунін

Тренер "Вальядоліда" Серхіо Гонсалес пообіцяв, що український воротар Андрій Лунін зіграє свій перший матч в сезоні.

18 грудня команда в рамках Кубка Іспанії зустрінеться з "Толосою", а в основі вийде Лунін, який в нинішньому сезоні грав тільки за збірну України.

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Багато з тих, хто не грає в чемпіонаті, вийдуть в матчі Кубка Іспанії. І Лунін в їх числі. Ми раді, що Андрій отримає ігровий час,
– сказав Гонсалес.

Матч відбудеться 18 грудня, початок – 19.00. "Толоса" представляє 4-й дивізіон Іспанії.

Лунін в серпні став гравцем "Вальядоліда" на правах оренди, з того часу він 17 разів потрапляв в заявку на матчі, але не грав ні разу.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Андрій Лунін
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