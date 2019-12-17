Лунін дебютує за "Вальядолід" в Кубку Іспанії
Тренер "Вальядоліда" Серхіо Гонсалес пообіцяв, що український воротар Андрій Лунін зіграє свій перший матч в сезоні.
18 грудня команда в рамках Кубка Іспанії зустрінеться з "Толосою", а в основі вийде Лунін, який в нинішньому сезоні грав тільки за збірну України.
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Багато з тих, хто не грає в чемпіонаті, вийдуть в матчі Кубка Іспанії. І Лунін в їх числі. Ми раді, що Андрій отримає ігровий час,
– сказав Гонсалес.
Матч відбудеться 18 грудня, початок – 19.00. "Толоса" представляє 4-й дивізіон Іспанії.
Лунін в серпні став гравцем "Вальядоліда" на правах оренди, з того часу він 17 разів потрапляв в заявку на матчі, але не грав ні разу.
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