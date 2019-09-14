Лунін отримав погану звістку від головного тренера "Вальядоліда"

Український воротар Андрій Лунін буде мати мало ігрової практики у "Вальядоліді". У цьому клубі він знову буде у ролі запасного воротаря.

Про це заявив тренер "Вальядоліда" Серхіо Гонсалес на передматчевій пресконференції. За його словами, він задоволений роботою конкурента Луніна по позиції Жорді Масіпа та не планує поки нічого змінювати.

"Ми не змінюємо те, що працює. Ми повністю покладаємося на Жорді, який і попередній рік провів на дуже високому рівні. Це правда, що Лунін дуже добре тренується та "ускладнює" ситуацію [щодо вибору воротаря, – прим. Спорт24]. Але зараз ми маємо впевненість у Жорді, і поки нічого дивного чи надзвичайного не станеться, йому доведеться чекати своєї миті. Тут є багато гравців, які не можуть грати, тому що їхній партнер кращий за них", – цитує Серхіо Гонсалеса видання Pucelafichajes.

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При цьому тренер "Вальядоліда" підтвердив, що Лунін гратиме у матчах за Кубок Іспанії.

"На Луніна чиниться чималий тиск. Адже він приїхав з "Реалу". Але він конкурує з таким чудовим футболістом, як Масіп. У нас є два сильні воротарі, і ми повинні обирати. Зараз Жорді у грі, і саме він продовжить виступати. У кубку, як завжди, буде грати Лунін", – підсумував тренер.

Варто зазначити, що з цього сезону розіграш Кубка Іспанії пройде в новому форматі. Головною зміною є скасування двоматчевого протистояння на всіх стадіях турніру аж до півфіналу. Крім того, починаючи з нового розіграшу, клуби Прімери (за винятком "Барселони", "Реалу", "Валенсії" та "Атлетіко") поряд з усіма іншими почнуть турнір зі стадії 1/128 фіналу. Матчі пройдуть на полях клубів з нижчого дивізіону.

Нагадаємо, влітку 2019 року Андрій Лунін відправився в оренду у "Вальядолід". Минулий сезон українець провів в оренді у "Леганесі", де теж був запасним воротарем. Відтак зіграв лише у 7 матчах за команду. Попри це, головний тренер збірної України Андрій Шевченко довірив місце Луніну у матчі проти Нігерії. Гра закінчилася внічию 2:2, а голкіпер відбив декілька небезпечних ударів суперника.

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