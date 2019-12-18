Лунін під нуль дебютував за "Вальядолід" в Кубку Іспанії

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Андрій Лунін дебютував за "Вальядолід"

Воротар збірної України Андрій Лунін провів перший матч за "Вальядолід" після переходу в клуб з мадридського "Реала" на правах оренди.

В рамках 1/64 фіналу Кубка Іспанії "Толоза" приймав "Вальядолід". Гра закінчилася з рахунком 0:3. У цьому матчі за "Вальядолід" дебютував Андрій Лунін, який не пропустив жодного гола.

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Гості відкрили рахунок в першому таймі. На 21-й хвилині Енес Унал, отримавши асист від Антоньіто пробив у ворота суперників.

На 57-й хвилині Мігель де ла Фуенте віддав точний пас Альваро Агуадо, який подвоїв перевагу "Вальядоліда". На 65-й хвилині Агуадо знову отримав асист від Фуенте і зробив дубль.

У наступному турі "Вальядолід" зіграє з переможцем зустрічі "Антоніано" – "Бетіс".

Також свій матч виграв і "Альбасете" Романа Зозулі. Українець як гравець основного складу не потрапив в заявку на цей поєдинок, тому що виступали резервісти.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Андрій Лунін Спорт Футбол
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