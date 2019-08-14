Лунін провів перше тренування з новим клубом: яскраві фото

У вівторок, 13 серпня, "Реал" оголосив про те, що український воротар Андрій Лунін відправляється в оренду в Вальядолід.

Вже 14 серпня вранці Лунін розпочав роботу з командою, де проведе новий сезон. Пізніше відбудеться офіційна презентація гравця.

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Андрій Лунін провів перше тренування за "Вальядолід" / Фото: twitter.com/realvalladolid

Варто нагадати, що минулий сезон Андрій Лунін теж провів в оренді. Він виступав за "Леганес", однак зіграв лише у семи матчах.

"Вальядолід" минулого сезону зайняв 16-е місце у чемпіонаті Іспанії. За місце в основному складі "Вальядоліда" 20-річний Лунін буде боротися з двома воротарями – 30-річним вихованцем "Барселони" Жорді Масіпом та 25-річним Хосе Антоніо Каро.