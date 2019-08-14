Лунін провів перше тренування з новим клубом: яскраві фото

122 Читать новость на русском
Андрій Лунін перейшов у "Вальядолід"
Андрій Лунін перейшов у "Вальядолід" / twitter.com/realvalladolid

У вівторок, 13 серпня, "Реал" оголосив про те, що український воротар Андрій Лунін відправляється в оренду в Вальядолід.

Вже 14 серпня вранці Лунін розпочав роботу з командою, де проведе новий сезон. Пізніше відбудеться офіційна презентація гравця.

Читайте також: "Реал" віддав українця Луніна в оренду у "Вальядолід"


Андрій Лунін провів перше тренування за "Вальядолід" / Фото: twitter.com/realvalladolid

Варто нагадати, що минулий сезон Андрій Лунін теж провів в оренді. Він виступав за "Леганес", однак зіграв лише у семи матчах.

"Вальядолід" минулого сезону зайняв 16-е місце у чемпіонаті Іспанії. За місце в основному складі "Вальядоліда" 20-річний Лунін буде боротися з двома воротарями – 30-річним вихованцем "Барселони" Жорді Масіпом та 25-річним Хосе Антоніо Каро.

blog_ava
Медовий Спас або Маковія: що можна і не можна робити в цей день
сьогодні
8451
Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін Реал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Дякую за казку: фанати влаштували команді Реброва овацію після вильоту з Ліги чемпіонів
сьогодні 09:57 Дякую за казку: фанати влаштували команді Реброва овацію після вильоту з Ліги чемпіонів
415
Трансфери команд УПЛ: онлайн
13 серпня 14:35 Трансфери команд УПЛ: онлайн
12410
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
13 серпня 12:55 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
7322
Чи варто "Динамо" звільняти Олександра Хацкевича? Опитування
13 серпня 23:11 Чи варто "Динамо" звільняти Олександра Хацкевича? Опитування
1279
Та не бухає він: Мілевський несподівано заступився за скандального футболіста
13 серпня 19:34 Та не бухає він: Мілевський несподівано заступився за скандального футболіста
499
Новини
Більше новин
Залиште відгук