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Лунін в матчі з шедевральним голом року врятував "Ов'єду" із зони вильоту Сегунди – відео

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Андрій Лунін / Twitter

У матчі чергового туру Сегунди "Ов'єдо" разом з українським воротарем Андрієм Луніним в основі обіграв "Естремадуру" з рахунком 2:1 і вибрався із зони вильоту.

Естремадура – Ов'єдо 1:2

Голи: Ломотей, 90+2 – Родріго, 16, Сангальї, 65

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Вже на 16-й хвилині після прострілу у воротарський майданчик Родріго вдотик переправив м’яч у сітку воріт. Після забитого гола гості віддали ініціативу господарям і впевнена гра голкіпера збірної України Андрія Луніна часто ставала у пригоді "Ов’єдо".

Другий гол астурійців можна переглядати годинами! Марко Сангальї, отримавши м’яч за межами штрафного майданчика зльоту пробив метрів з 25-ти прямо під поперечину. Справжній шедевр! 

Український голкіпер утримував ворота на замку до 90 хвилини, дозволивши господарям відквитати один м'яч у компенсований час. Перемога над прямим конкурентом дозволила "Ов'єдо" покинути зону вильоту в 35 очками, зрівнявшись за окулярах з "Альбасете" Романа Зозулі.

Естремадура – Ов'єдо відеоогляд матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Андрій Лунін Новини Спорту Спорт Футбол
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