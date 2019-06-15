Лунін визнаний кращим воротарем Чемпіонату світу з футболу U-20

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Лунін отримав нагороду найкращого воротаря ЧС U-20
Лунін отримав нагороду найкращого воротаря ЧС U-20 / Getty Images

Воротар збірної України з футболу Андрій Лунін визнаний найкращим голкіпером Чемпіонату світу U-20.

Нагороду Андрій Лунін отримав після фінального матчу, в якому українці перемогли Південну Корею та стали чемпіонами світу.

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Лунін зіграв у шести з семи матчів чемпіонату. Він пропустив матч 1/4 фіналу проти Колумбії 7 червня, коли був у розташуванні національної збірної України.

За ці шість матчів Лунін пропустив чотири голи — по одному в чотирьох матчах. У ще двох матчах він зберіг свої ворота на замку.

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Україна – Південна Корея: онлайн-трансляція фіналу Чемпіонату світу U-20
15 червня
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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Чемпіонат світу U-20 Андрій Лунін
Джерело: 24 канал
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