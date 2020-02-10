24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Лунін здійснив неймовірні сейви у матчі за "Ов'єдо", але пропустив з пенальті – відео

130 Читать новость на русском
Андрій Лунін / twitter.com/MasFutbolMARCA

Український воротар Андрій Лунін продовжує рятувати "Ов'єдо". Цього разу завдяки вдалій грі голкіпера команда зуміла зіграти внічию проти "Райо Вальєкано".

"Ов'єдо" вийшов перед всередині першого тайму, коли Родрі вдало зіграв після розіграшу штрафного, пробивши голкіпера. У протилежних воріт Лунін раз за разом рятував свою команду від пропущеного голу.

Це варто побачити: Шикарний гол українця Маліновського приніс "Аталанті" важку перемогу – відео

Українець продовжив це робити й у другому таймі. Аж поки у його ворота не було призначено пенальті. При цьому призначили його після перегляду відеоповтору, а головний тренер "Ов'єдо" Хав'р Розада з пересердя аж жбурнув пляшку з водою після цього. За це він отримав червону картку.

Пробивати пенальті пішов Ульоа. Лунін вгадав напрям удару, і навіть дотягнувся до м'яча. Але удар був такої сили, що м'яч таки влетів у ворота.

Відеоогляд матчу Райо Вальєкано – Ов'єдо з сейвами Луніна

Матч так і закінчився внічию 1:1. А Лунін був визнаний гравцем матчу. "Ов'єдо" набрав 29 очок. Стільки ж "Альбасете", за який виступає інший українець Роман Зозуля. Однак завдяки кращій різниці забитих-пропущених голів "Ов'єдо" перебуває на рятівному 18-у місці, а "Альбасете" на 19-у.

Скільки людей захворіло на вірус з Китаю та у яких країнах: онлайн-мапа
сьогодні
16638
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Андрій Лунін
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:25 "Інтер" розгромив "Мілан" в дербі попри гол Ібрагімовіча – відео
Ігор Саджениця 240
9 лютого 13:05 Бех-Романчук блискуче виграла золото на турнірі в Польщі, оновивши рекорд
Юрій Семенюк 749
9 лютого 08:36 20-річний швед Дюплантіс побив "вічний" рекорд Бубки в стрибках з жердиною: відео
Вісент Луїс 2826
9 лютого 00:13 Далакян провів найскладніший захист поясу WBA і залишив титул чемпіона в Україні – відео
Вісент Луїс 2317
8 лютого 17:47 Шикарний гол українця Маліновського приніс "Аталанті" важку перемогу – відео
Вісент Луїс 2492
Новини
Більше новин
Залиште відгук