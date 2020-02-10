Лунін здійснив неймовірні сейви у матчі за "Ов'єдо", але пропустив з пенальті – відео

Український воротар Андрій Лунін продовжує рятувати "Ов'єдо". Цього разу завдяки вдалій грі голкіпера команда зуміла зіграти внічию проти "Райо Вальєкано".

"Ов'єдо" вийшов перед всередині першого тайму, коли Родрі вдало зіграв після розіграшу штрафного, пробивши голкіпера. У протилежних воріт Лунін раз за разом рятував свою команду від пропущеного голу.

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Українець продовжив це робити й у другому таймі. Аж поки у його ворота не було призначено пенальті. При цьому призначили його після перегляду відеоповтору, а головний тренер "Ов'єдо" Хав'р Розада з пересердя аж жбурнув пляшку з водою після цього. За це він отримав червону картку.

Пробивати пенальті пішов Ульоа. Лунін вгадав напрям удару, і навіть дотягнувся до м'яча. Але удар був такої сили, що м'яч таки влетів у ворота.

Відеоогляд матчу Райо Вальєкано – Ов'єдо з сейвами Луніна

Матч так і закінчився внічию 1:1. А Лунін був визнаний гравцем матчу. "Ов'єдо" набрав 29 очок. Стільки ж "Альбасете", за який виступає інший українець Роман Зозуля. Однак завдяки кращій різниці забитих-пропущених голів "Ов'єдо" перебуває на рятівному 18-у місці, а "Альбасете" на 19-у.