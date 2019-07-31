Лунін зіграв за "Реал" у матчі проти "Фенербахче" та пропустив гол: відео

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Андрій Лунін
Андрій Лунін / Фото з відкритих джерел

20-річний український воротар "Реала" Андрій Лунін взяв участь в матчі товариського турніру Audi Cup проти "Фенербахче", де "вершкові" перемогли з рахунком 5:3.

Лунін вийшов на поле після перерви за рахунку 2:2 замість 32-річного Кейлора Наваса і провів повний другий тайм.

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В цілому український кіпер зіграв добре, впевнено діяв на виходах, але один гол все ж пропустив, не зумівши відбити дальній удар Озана Туфана.


Голами у складі мадридського "Реала" відзначилися захисник Хосе Ігнасіо Начо, а також нападники Маріано і Карім Бензема, який оформив хет-трик у цій зустрічі. За "Фенербахче" забили Набіль Дірар, Гаррі Родрігес і Озан Туфана.

Таким чином, "Реал" посів підсумкове 3 місце в турнірі Audi Cup. В півфіналі змагань мадридський клуб програв "Тоттенхему" з рахунком 0:1, а "Фенербахче" зазнав поразки в матчі з мюнхенською "Баварією" (1:6).

Офіційно новий сезон "Реал" відкриє 17 серпня, коли в стартовому турі Ла Ліги на виїзді протистоятиме "Сельті".

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Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін Реал
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