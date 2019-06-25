Луїс Суарес вимагав пенальті за гру рукою воротаря у штрафному майданчику: курйозне відео

191 Читать новость на русском
Луїс Суарес у матчі проти Чилі
Луїс Суарес у матчі проти Чилі / T13

Уругвайський нападник Луїс Суарес відзначився курйозним вчинком під час матчу Кубка Америки. У грі проти Чилі нападник вимагав пенальті за гру рукою воротаря у власному штрафному майданчику..

На 21-ій хвилині Суарес забіг у штрафний майданчик, обіграв воротаря, і з гострого кута намагався прострелити на партнера. Але воротар збірної Чилі Габріель Аріас зіграв рукою та вибив м'яч на кутовий. Після цього Суарес почав апелювати до арбітра, вимагаючи пенальті.

Читайте також: Трансфери команд УПЛ: онлайн

Суарес вимагає пенальті за гру рукою воротаря

Лише через декілька секунд, коли гравці Уругваю направилися на подачу кутового, Суарес зрозумів свою помилку.

Сам матч закінчився мінімальною перемогою Уругваю 1:0. Єдиний гол у матчі забив Едісон Кавані на 82-ій хвилині.

 

blog_ava
Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
сьогодні
26422
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Луїс Суарес вимагав пенальті за гру рукою воротаря у штрафному майданчику: курйозне відео
сьогодні 16:36 Луїс Суарес вимагав пенальті за гру рукою воротаря у штрафному майданчику: курйозне відео
190
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 15:15 Трансфери команд УПЛ: онлайн
2398
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
20 червня 18:15 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
825
Тенісистку з рідкісним захворюванням запросили виступити на Вімблдоні
сьогодні 13:37 Тенісистку з рідкісним захворюванням запросили виступити на Вімблдоні
244
Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
сьогодні 10:51 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
1844
Новини
Більше новин
Залиште відгук