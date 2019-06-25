Луїс Суарес вимагав пенальті за гру рукою воротаря у штрафному майданчику: курйозне відео

Уругвайський нападник Луїс Суарес відзначився курйозним вчинком під час матчу Кубка Америки. У грі проти Чилі нападник вимагав пенальті за гру рукою воротаря у власному штрафному майданчику..

На 21-ій хвилині Суарес забіг у штрафний майданчик, обіграв воротаря, і з гострого кута намагався прострелити на партнера. Але воротар збірної Чилі Габріель Аріас зіграв рукою та вибив м'яч на кутовий. Після цього Суарес почав апелювати до арбітра, вимагаючи пенальті.

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Суарес вимагає пенальті за гру рукою воротаря

Лише через декілька секунд, коли гравці Уругваю направилися на подачу кутового, Суарес зрозумів свою помилку.

Сам матч закінчився мінімальною перемогою Уругваю 1:0. Єдиний гол у матчі забив Едісон Кавані на 82-ій хвилині.