Львів – Карпати: де дивитися онлайн матч УПЛ
Одне з найцікавіших протистоянь 20 туру УПЛ – львівське дербі, де ФК "Львів" прийматиме "Карпати". Гра буде доступна до перегляду по телебаченні.
Матч "Львів" – "Карпати" покажуть по телеканалу ZIK. Початок трансляції зі стадіону – о 17:00.
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Дивитися онлайн "Львів" – "Карпати" можна й у трансляції телеканалу ZIK на Youtube.
Матч української Премєр-ліги "Львів" – "Карпати" відбудеться у неділю, 3 березня. Початок гри – о 17:00. Відео голів та огляд матчу – на сайт Спорт 24 по закінченні гри.
Джерело: 24 Канал
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