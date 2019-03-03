Львів – Карпати: де дивитися онлайн матч УПЛ

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Львів – Карпати де дивитися
Львів – Карпати де дивитися

Одне з найцікавіших протистоянь 20 туру УПЛ – львівське дербі, де ФК "Львів" прийматиме "Карпати". Гра буде доступна до перегляду по телебаченні.

Матч "Львів" – "Карпати" покажуть по телеканалу ZIK. Початок трансляції зі стадіону – о 17:00.

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Дивитися онлайн "Львів" – "Карпати" можна й у трансляції телеканалу ZIK на Youtube.

Матч української Премєр-ліги "Львів" – "Карпати" відбудеться у неділю, 3 березня. Початок гри – о 17:00. Відео голів та огляд матчу – на сайт Спорт 24 по закінченні гри.

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Теги: УПЛ ФК Львів ФК Карпати Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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