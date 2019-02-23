"Чорноморець" несподівано переміг "Львів": відео

293 Читать новость на русском
Львів - Чорноморець: відео голів, огляд матчу УПЛ 2018/2019
Львів – Чорноморець: результат матчу та відео голів / facebook.com/fclviv2006

"Львів" у рамках 19 туру чемпіонату України несподівано зазнав поразки. Львівський клуб в рідних стінах поступився гостям з "Одеси" – "Чорноморцю".

Львів – Чорноморець 0:1
Голи: Гошкодеря, 32

Читайте також: Два пенальті дозволили "Маріуполю" перемогти "Олімпік": відео

У першому таймі "Чорноморець", який "зручно" розташовується на дні турнірної таблиці, діяв досить агресивно. До цього не зовсім були готові гравці "Львова", які вимушені проводити домашній матч на стадіоні принципового суперника – львівських "Карпат". Старання "моряків" не виявилися марними.

У середині тайму Гошкодеря відкрив рахунок. Після серії рикошетів у штрафному "Львова" Віталій сильним ударом відправив м'яч у сітку воріт – 1:0.

Відео голу Гошкодері

Львів'яни упродовж довгого часу не могли знайти своєї гри. Тільки наприкінці першого тайму підопічні Юрія Бакалова почали створювати небезпечні моменти. Спершу Педро ледь не закрутив у дальній кут обвідним ударом з лінії штрафного. Згодом у господарів пройшла стрімка атака лівим флангом, але її не вдалося довести до логічного завершення. Таким чином перший тайм завершився з мінімальною перевагою одеситів.

По перерві ситуація не змінилася. "Львів" надзвичайно поспішав, що заважало команді позиційно атакувати. Натомість "Чорноморець" отримав можливість грати на контратаках. Сарнавський витягнув м'яч з лівого кута після удару злету у виконанні Морозенка.

Упродовж другого тайму гравці більше боролися, аніж грали у футбол. На двох команди завдали тільки 8 ударів за 45 хвилин, однак жоден не виявився результативним. Отож "Чорноморець" досить несподівано переміг на виїзді.

Одеситам завдяки перемозі не вдалося покращити турнірне становище, але тепер "моряки" відстають від "Карпат", які на 10-у місці, всього на два очки. "Львів" продовжує утримувати 8 місце й поки підопічним Бакалова нічого не загрожує.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
На окупованому Донбасі підірвався автобус із людьми: є жертви (оновлено)
сьогодні
9983
Теги: Спорт Футбол УПЛ ФК Львів ФК Чорноморець
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Чорноморець" несподівано переміг "Львів": відео
сьогодні 18:53 "Чорноморець" несподівано переміг "Львів": відео
293
Два пенальті дозволили "Маріуполю" перемогти "Олімпік": відео
сьогодні 15:52 Два пенальті дозволили "Маріуполю" перемогти "Олімпік": відео
112
Одноклубник Зінченка став автором найкращого голу тижня в Лізі чемпіонів: відео
сьогодні 10:23 Одноклубник Зінченка став автором найкращого голу тижня в Лізі чемпіонів: відео
396
УЄФА покарає "Динамо" та "Шахтар" за поведінку вболівальників на матчах Ліги Європи
22 лютого 20:33 УЄФА покарає "Динамо" та "Шахтар" за поведінку вболівальників на матчах Ліги Європи
458
Ломаченко похвалився своїм шикарним автопарком та розповів, як двічі потрапляв у аварії: фото
22 лютого 15:09 Ломаченко похвалився своїм шикарним автопарком та розповів, як двічі потрапляв у аварії: фото
1175
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук