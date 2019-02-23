"Чорноморець" несподівано переміг "Львів": відео

"Львів" у рамках 19 туру чемпіонату України несподівано зазнав поразки. Львівський клуб в рідних стінах поступився гостям з "Одеси" – "Чорноморцю".

Львів – Чорноморець 0:1

Голи: Гошкодеря, 32

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У першому таймі "Чорноморець", який "зручно" розташовується на дні турнірної таблиці, діяв досить агресивно. До цього не зовсім були готові гравці "Львова", які вимушені проводити домашній матч на стадіоні принципового суперника – львівських "Карпат". Старання "моряків" не виявилися марними.

У середині тайму Гошкодеря відкрив рахунок. Після серії рикошетів у штрафному "Львова" Віталій сильним ударом відправив м'яч у сітку воріт – 1:0.

Відео голу Гошкодері

Львів'яни упродовж довгого часу не могли знайти своєї гри. Тільки наприкінці першого тайму підопічні Юрія Бакалова почали створювати небезпечні моменти. Спершу Педро ледь не закрутив у дальній кут обвідним ударом з лінії штрафного. Згодом у господарів пройшла стрімка атака лівим флангом, але її не вдалося довести до логічного завершення. Таким чином перший тайм завершився з мінімальною перевагою одеситів.

По перерві ситуація не змінилася. "Львів" надзвичайно поспішав, що заважало команді позиційно атакувати. Натомість "Чорноморець" отримав можливість грати на контратаках. Сарнавський витягнув м'яч з лівого кута після удару злету у виконанні Морозенка.

Упродовж другого тайму гравці більше боролися, аніж грали у футбол. На двох команди завдали тільки 8 ударів за 45 хвилин, однак жоден не виявився результативним. Отож "Чорноморець" досить несподівано переміг на виїзді.

Одеситам завдяки перемозі не вдалося покращити турнірне становище, але тепер "моряки" відстають від "Карпат", які на 10-у місці, всього на два очки. "Львів" продовжує утримувати 8 місце й поки підопічним Бакалова нічого не загрожує.

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