"Дніпро-1" на виїзді здобув історичну перемогу над ФК "Львів": відео

В рамках 16 туру УПЛ "Дніпро-1" у виїзній грі обіграв ПФК "Львів", забивши по голу в кожному з таймів – 2:0.

Львів – Дніпро-1 0:2

Голи: Коркішко, 16, Когут, 62

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На 16-й хвилині Дмитро Коркішко зіграв на підбиранні після подачі зі штрафного і з допомогою рикошету від захисника відправив м’яч у ворота.

У другій половині зустрічі закріпив перевагу гостей Ігор Когут. Цікаво, що це перша гостьова перемога "Дніпра-1" в УПЛ.

Завдяки перемозі "Дніпро-1" набрав 18 очок та увірвався до верхньої шістки Чемпіонату України, випередивши "Олімпік", у якого ще є матч в запасі, за додатковими показниками.

Львів – Дніпро-1 відеоогляд матчу