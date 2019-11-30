"Дніпро-1" на виїзді здобув історичну перемогу над ФК "Львів": відео
В рамках 16 туру УПЛ "Дніпро-1" у виїзній грі обіграв ПФК "Львів", забивши по голу в кожному з таймів – 2:0.
Львів – Дніпро-1 0:2
Голи: Коркішко, 16, Когут, 62
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На 16-й хвилині Дмитро Коркішко зіграв на підбиранні після подачі зі штрафного і з допомогою рикошету від захисника відправив м’яч у ворота.
У другій половині зустрічі закріпив перевагу гостей Ігор Когут. Цікаво, що це перша гостьова перемога "Дніпра-1" в УПЛ.
Завдяки перемозі "Дніпро-1" набрав 18 очок та увірвався до верхньої шістки Чемпіонату України, випередивши "Олімпік", у якого ще є матч в запасі, за додатковими показниками.
Львів – Дніпро-1 відеоогляд матчу
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