"Львів" оголосив про підписання чергового бразильця

22-річний бразильський нападник Ренан Абнер ду Карму де Олівейра став футболістом ФК "Львів".

З 22-річним форвардом підписаний трирічний контракт, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Два останні сезони бразилець провів в Європі. Спочатку він виступав за "Златі Моравце" у вищій лізі чемпіонату Словаччини.

Минулий сезон гравець провів на Мальті: в 21 матчі за місцеві клуби "Моста" і "Сан Гван" він відзначився 12-ма забитими м'ячами і двома результативними передачами.

Бразилець Ренан Абнер перейшов у ФК "Львів"

Спорт 24 писав, що футбольний клуб "Львів", який посів шосте у чемпіонаті України, офіційно вирішив продовжити контракт з Богданом Блавацьким.