Львів – Шахтар: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

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Львів – Шахтар 18 серпня 2019: прогноз на матч Чемпіонату України – УПЛ
Львів – Шахтар: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України / shakhtar.com

"Львів" після двох поспіль поразок вдома прийме чинного чемпіона України донецький "Шахтар". "Гірники" на старті сезону всі свої матчі виграли. Букмекери оцінили шанси команд здобути звитягу в четвертому турі УПЛ.

Львів – Шахтар прогноз

У попередньому турі донеччани на виїзді перемогли в Києві "Динамо". Відтак, до матчу проти львів'ян "гірники" підходять у статусі одноосібного лідера чемпіонату.

У свою чергу "Львів" після перемоги в стартовому турі над "Десною" зазнав двох поразок. Спершу львів'яни програли "Динамо", а потім поступилися "Ворсклі".

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Прогноз Фаворит Спорт

"Шахтар" є беззаперечним фаворитом у протистоянні зі "Львовом". На перемогу підопічних Луїша Каштру букмекери дають коефіцієнт 1,16. Коефіцієнт на те, що "гірники" переможуть в обох таймах – 2,27.

На папері "Львів" аутсайдер поєдинку. Звитягу господарів поля букмекери оцінили коефіцієнтом 16,50. Водночас у львів'ян більше шансів зіграти внічию, аніж виграти. На цей результат букмекери дають коефіцієнт 7,75.

Прогноз Pari Match

У минулому сезоні команди зіграли між собою чотири рази й одного разу "Львів" зумів зупинити "Шахтар", зігравши внічию 0:0. Коефіцієнт на те, що в грі буде зафіксовано такий рахунок – 22. На будь-який нічийний рахунок у Pari Match дають коефіцієнт 7,90.

Інші три очні матчі "Шахтар" виграв із загальним рахунком 10:0. Коефіцієнт на перемогу "гірників" і ТБ 2,5 – 1,53. В останній грі у Львові "Шахтар" розгромив свого суперника з рахунком 3:0. Коефіцієнт на таку перемогу донеччан – 6,60.

Прогноз 1xbet

У двох матчах нового сезону "Шахтар" забив три голи. Букмекери дають на перемогу "гірників" з рахунком 3:0 коефіцієнт 9,5. Якщо ж донеччани виграють з результатом 3:0 – 6,5.

Поки єдину перемогу "Львів" здобув у першому турі проти "Десни" з рахунком 2:1. Коефіцієнт на те, що львів'яни переможуть "Шахтар" з таким результатом – 41.

Матч четвертого туру чемпіонату України "Львів" – "Шахтар" відбудеться у неділю, 18-го серпня. Початок гри у Львові – о 19:30. Результат матчу читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Львів Шахтар
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