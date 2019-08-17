Львів – Шахтар: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України
"Львів" після двох поспіль поразок вдома прийме чинного чемпіона України донецький "Шахтар". "Гірники" на старті сезону всі свої матчі виграли. Букмекери оцінили шанси команд здобути звитягу в четвертому турі УПЛ.
Львів – Шахтар прогноз
У попередньому турі донеччани на виїзді перемогли в Києві "Динамо". Відтак, до матчу проти львів'ян "гірники" підходять у статусі одноосібного лідера чемпіонату.
У свою чергу "Львів" після перемоги в стартовому турі над "Десною" зазнав двох поразок. Спершу львів'яни програли "Динамо", а потім поступилися "Ворсклі".
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Прогноз Фаворит Спорт
"Шахтар" є беззаперечним фаворитом у протистоянні зі "Львовом". На перемогу підопічних Луїша Каштру букмекери дають коефіцієнт 1,16. Коефіцієнт на те, що "гірники" переможуть в обох таймах – 2,27.
На папері "Львів" аутсайдер поєдинку. Звитягу господарів поля букмекери оцінили коефіцієнтом 16,50. Водночас у львів'ян більше шансів зіграти внічию, аніж виграти. На цей результат букмекери дають коефіцієнт 7,75.
Прогноз Pari Match
У минулому сезоні команди зіграли між собою чотири рази й одного разу "Львів" зумів зупинити "Шахтар", зігравши внічию 0:0. Коефіцієнт на те, що в грі буде зафіксовано такий рахунок – 22. На будь-який нічийний рахунок у Pari Match дають коефіцієнт 7,90.
Інші три очні матчі "Шахтар" виграв із загальним рахунком 10:0. Коефіцієнт на перемогу "гірників" і ТБ 2,5 – 1,53. В останній грі у Львові "Шахтар" розгромив свого суперника з рахунком 3:0. Коефіцієнт на таку перемогу донеччан – 6,60.
Прогноз 1xbet
У двох матчах нового сезону "Шахтар" забив три голи. Букмекери дають на перемогу "гірників" з рахунком 3:0 коефіцієнт 9,5. Якщо ж донеччани виграють з результатом 3:0 – 6,5.
Поки єдину перемогу "Львів" здобув у першому турі проти "Десни" з рахунком 2:1. Коефіцієнт на те, що львів'яни переможуть "Шахтар" з таким результатом – 41.
Матч четвертого туру чемпіонату України "Львів" – "Шахтар" відбудеться у неділю, 18-го серпня. Початок гри у Львові – о 19:30. Результат матчу читайте на сайті Спорт24.