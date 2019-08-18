Львів – Шахтар: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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Львів – Шахтар: де дивитися онлайн 18 серпня 2019 ▷ АПЛ
Львів – Шахтар: де дивитися онлайн матч чемпіонату України / shakhtar.com

Матч четвертого туру чемпіонату України "Львів" – "Шахтар" в Україні можна переглянути по телебаченню онлайн. Гра відбудеться у Львові у неділю, 18-го серпня.

Матчі "Львова" та "Шахтаря" у чемпіонаті України транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме перший і покаже матч "Львів" – "Шахтар" в прямому ефірі. Початок трансляції о 19:25, а сам матч розпочнеться о 19:30.

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Дивитися онлайн "Львів" – "Шахтар" можна на відеосервісі Oll.tv. Та варто нагадати, що перегляд матчу там платний – 89 гривень за місячний абонемент. Але він дає право перегляду усіх футбольних матчів (а також оглядів), які транслюють телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

У попередньому турі "Шахтар" вирвав перемогу на виїзді в "Динамо". У свою чергу "Карпати" у Львові розділили очки з "Маріуполем".

Результат матчу "Львів" – "Шахтар" читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Львів Шахтар
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