"Шахтар" прогнозовано декласував "Львів", Марлос видав потужний матч: відео

Донецький "Шахтар" у Львові здобув четверту поспіль перемогу у новому сезоні. "Гірники" в рамках 4-го туру чемпіонату України не мали проблем зі "Львовом".

Львів – Шахтар 0:2

Голи: Дентіньйо, 31, Марлос, 37

Незабитий пенальті: Патрік, 61

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Донеччани традиційно для себе активно розпочали поєдинок. "Львів" був не проти, що гості взяли гру під свій контроль й глибоко сів у захист. Першу гостру нагоду на 18 хвилині створив після штрафного Марлос. Бразильський українець небезпечно подав у штрафний і Сарнавський вимушений був вступати в гру. На 27 хвилині Марлос вивів на ударну позицію Мораеса, але той поцілив у стійку.

На 31 хвилині "гірники" таки дотиснули "Львів". Марлос з кута поля подав на Матвієнка, той головою відпасував на Дентіньйо. Бразилець замкнув комбінацію головою на дальній стійці – 1:0. Через шість хвилин "Шахтар" подвоїв перевагу. Матвієнко виконав прекрасну верхову передачу на Ісмаїлі. Бразилець прострілив у штрафний на Марлоса. Все, що залишилося зробити Марлосу, – переправити м'яч у порожні ворота, що він і зробив.

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У другому таймі "Шахтар" отримав шанс збільшити перевагу. Соломон здійснив прорив лівим флангом і прострілив у штрафний. Там проти Кривцова порушили правила – пенальті. Одинадцятиметровий з першої спроби реалізував Алан Патрік.

Однак гравці ще до удару забігли у штрафний, тому арбітр змусив перевиконати пенальті. З другої спроби Сарнавський парирував удар. Хоча й другому випадку футболісти забігли у штрафний ще до удару.

"Шахтар" впевнено контролював гру в другому таймі, однак не прагнув збільшити перевагу. Львів'яни, можливо, хотіли відігратися, але нагод для цього в них не було. Відтак, 2:0 – перемога "Шахтаря" на класі. "Гірники" очолюють турнірну таблицю чемпіонату України.

Львів – Шахтар – відео кращих моментів матчу

У наступному турі УПЛ "Шахтар" зіграє проти "Маріуполя". У свою чергу "Львів" поїде в гості до новачка – "Дніпра-1".