"Зоря" у більшості не змогла дотиснути "Львів" на виїзді: відео

ФК "Львів" у домашньому матчі 10 туру української Прем'єр-ліги із "Зорею" вирвав нічию в меньшості.

Львів – Зоря 0:0

Вилучення: Вітор Педру, 37 (ФК "Львів")

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Команди досить агресивно розпочали матч і вже на 12-й хвилині ФК "Львів" був змушений зробити заміну. Замість Квасного на поле вийшов Гончар.

Одразу після заміни "Зоря" пішла в атаку: Русин пробивав зльоту від правого кута воротарського майданчику, але Сарнавський встиг підняти руки і відбив первинну загрозу, а добивання Назарія прийняли на себе захисники. За хвилину Вернидуб переправив м'яч в сітку ударом головою після подачі Юрченко зі стандарту на лівому фланзі, але це був офсайд.

На 37-й хвилині матчу ФК "Львів" через Педро Вітора залишився у меншості. Причиною цьому послужив непристойний жест – середній палець – адресований захиснику луганчан Віталію Вернидубу.

У другому таймі "Зоря" очікувано володіла перевагою і мала декілька гострих моментів біля воріт львів'ян.

На 57-й хвилині Юрченко довго вовтузився з м'ячем перед воротарським майданчиком, після чого що є сил пробив з місця у верхню частину воріт і попав у перекладину. Дивом відскік від газону не припав у ворота.

Під кінець матчу Сарнавський видав фантастичний сейв, зреагувавши на удар Будківского з близької відстані.

У підсумку, "Зоря" так і не змогла дотиснути "Львів" і з 10 очками залишилася на 5 місці в УПЛ. ФК "Львів" продовжує знаходитися на дні турнірної таблиці (7 очок, 11 місце).