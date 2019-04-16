Львівська "Галичанка" достроково виграла чемпіонат України з гандболу
Львівська гандбольна команда "Галичанка" виграла золото української гандбольної Суперліги. Львів'янки здобули "золото" завдяки тому, що перемогли головного конкурента "Карпати" (Ужгород) 26:15.
Найкращим снайпером матчу львівської команди стала Наталія Савчин – 8 голів, за "Карпати" по три рази закинули Яна Готра і Наталія Шіпляк.
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"Галичанка" виграла золото вп'яте в історії клубу. В останніх матчах сезону "Карпати" і "Реал" визначать, кому з них дістанеться срібло.
Група "А". 2 тур. 14 – 16 квітня
14 квітня. "Галичанка" – "Реал" 24:21 (12:12)
15 квітня. "Карпати" – "Реал" 25:31 (15:15)
16 квітня. "Галичанка" – "Карпати" 26:25 (10:8)
Група "А". Турнірна таблиця
1. "Галичанка" (Львів) – 43 очка (24 гри)
2. "Карпати" (Ужгород) – 32 очка (24 гри)
3. "Реал" (Миколаїв) – 29 очок (24 гри)