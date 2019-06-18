Львівські "Карпати" отримали тренера на новий сезон

Керівництво львівських "Карпат" вирішило залишити тренера Олександра Чижевсього головним наставником команди. До цього він був виконувачем обов'язків головного тренера.

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Відповідно, саме Олександр Чижевський готуватиме команду до нового сезону. Про тренерський штаб буде повідомлено згодом.

Олександр Чижевський очолив команду у кінці сезону. Під його керівництвом "Карпати" виграли останній матч чемпіонату проти "Арсенал-Київ". А після цього у двоматчевому протистоянні пройшли луцьку "Волинь" та залишилися в УПЛ. Перший матч у Львові закінчився внічию 0:0, а у Луцьку "Карпати" перемагали 3:1. Однак той матч так і не дограли через фанатів, які вибігли на поле. У підсумку "Волині" була зарахована технічна поразка.

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"Карпати" стартують у чемпіонаті матчем проти київського "Динамо" на власному полі. Однак коли саме відбудеться матч поки невідомо.