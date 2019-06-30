Львівський каратист Станіслав Горуна став чемпіоном Європейських ігор

Український каратист Станіслав Горуна став чемпіоном Європейських ігор у Білорусі. Українець завоював 16-у золоту нагороду для України в Мінську.

У фінальному поєдинку до 75 кілограмів 30-річний львів'янин не залишив шансів представнику Азербайджану Рафаелю Агаєву.

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Горуна впевнено переміг з рахунком 4:0 й тим самим завоював для України 51-у нагороду на іграх у Білорусі.

Це друга золота медаль України на Європейських іграх в карате. Раніше золото завоювала Аніта Серьогіна.

За останній день Європейських ігор Україна здобула шість золотих нагород. Окрім Горуни та Серьогіної медалі найвищого ґатунку до активу України додали Жан Беленюк, Олександр Хижняк, Олег Верняєв та Анастасія Бачинська.