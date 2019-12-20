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Львівський волейбольний клуб сенсаційно пройшов у 1/8 Кубку ЄКВ

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"Барком" вийшов в 1/8 Кубка ЄКВ / ВК "Барком-Кажани"

У четвер, 19 грудня, в грецьких Салоніках відбувся матч-відповідь 1/16 Кубку Європейської конфедерації волейболу (ЄКВ) між місцевим ПАОК та львівським "Барком-Кажани".

Першим матч у Львові закінчився з рахунком 3:1 на користь греків. Натомість у Греції перемогу святкував український клуб 3:0 (25:22, 25:21, 25:23). Тож місце у наступному раунді визначалося у "золотому сеті", де перемогу святкували львів’яни 16:14. А це означає, що "Барком-Кажани" феєрично виходять до 1/8 Кубку ЄКВ.

До слова: Зозуля вперше прокоментував скандал з фанами "Райо Вальєкано" 

Наступний матч Європейської конфедерації волейболу львівські "Барком-Кажани" гратимуть наприкінці січня проти "Альпену" з Австрії.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Волейбол
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