Людські можливості необмежені: українська бігунка постить мотиваційні фото та відео в Instagram

Українська легкоатлетка, бігунка на середні дистанції, Ольга Ляхова, активно веде сторінку в Instagram, постійно публікуючи мотиваційні фото зі своїх тренувань.

Спортсменка постить живі та яскраві фото, динаміка яких мотивує.

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Дівчина закликає вірити у свої сили та займатися спортом.

Людські можливості необмежені. Якщо ти повіриш в це, ти зможеш досягти будь-якої мети. І не важливо, що скажуть інші... Просто йди до своєї мети...

Тут і зараз. Якщо не ти – то хто?

– написала під одним із своїх дописів Ольга Ляхова.

З останніх великих перемог бігунки – бронза на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Глазго, який відбувся у березні 2019 року.

Також Ольга Ляхова стала кращою у бігу на 800 метрів серед жінок у Німеччині. Там 14 червня відбувся міжнародний легкоатлетичний турнір "Anhalt 2019".

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