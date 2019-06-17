Людські можливості необмежені: українська бігунка постить мотиваційні фото та відео в Instagram

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Людські можливості необмежені: українська бігунка постить мотиваційні фото та відео в Instagram
/ instagram.com/olga.lyakhovaya

Українська легкоатлетка, бігунка на середні дистанції, Ольга Ляхова, активно веде сторінку в Instagram, постійно публікуючи мотиваційні фото зі своїх тренувань.

Спортсменка постить живі та яскраві фото, динаміка яких мотивує.

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Дівчина закликає вірити у свої сили та займатися спортом. 

Людські можливості необмежені. Якщо ти повіриш в це, ти зможеш досягти будь-якої мети. І не важливо, що скажуть інші... Просто йди до своєї мети...
Тут і зараз. Якщо не ти – то хто?
– написала під одним із своїх дописів Ольга Ляхова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Человеческие возможности не ограничены. Если ты поверишь в это, ты сможешь достичь любой цели. И не важно, что скажут другие... Просто иди к своей цели... Здесь и сейчас. Если не ты - то кто? • • • : @salmijanov #nike #nikewomen #nikemotivation @nikerunning @nike @nikewomen #runningworld #runningterritory #competitiontime #womenpower #onlyfitgirls #runlanet #motivation #moviemotivation #lyakhovaolga #runstagram #kenya #justdoit #runninginspiration #runningfervor #runnerlife #motivazione #gorun #nikeathlete #spikes #workhard #choosego #nevergiveup

Допис, поширений Olga LyakhovaNike Athlete (@olga.lyakhovaya)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Насколько сильна ваша мотивация ? How strong is your motivation? • • • . •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••??? #runnerlife #motivazione #motivation #never_give_up #nikeathlete #nikemotivation #niketown #freerunner #runneuse #runnersrepost #sportbody #sportbodyfitness #timetoplay #sportstyle #sixpackabs #runstagram #gorun #sporttime #motivationalpic #runplanet #trackstar #trackworkout #lyakhovaolga #readytorace #motionpicture #бегун #легкаяатлетика #runningterritory #runninggoals #prerunner

Допис, поширений Olga LyakhovaNike Athlete (@olga.lyakhovaya)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кения - идеальное место для тренировок. Высота 2300 м над уровнем моря,погода постоянно +23-+25, иногда бывают дожди в период апрель-май,но в этом году практически не было дождя.Люди доброжелательные , природа невероятная. Бегать тут одно удовольствие. Есть вопросы, пишите -не стесняйтесь(в комментариях) ️ • • • @prilaga #trailrun #runway #runner #runners #seenonmyrun #runningman #instafit #furtherfasterstronger #workouttime #instarunner #running #fit #cardio #runaway #workout #happyrunner #trailrunner #marathontraining #time2run #runchat #prilaga #instarun #marathon #trailrunning #runtoinspire #nikeathlete #nikewomen

Допис, поширений Olga LyakhovaNike Athlete (@olga.lyakhovaya)

З останніх великих перемог бігунки – бронза на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Глазго, який відбувся у березні 2019 року.

Також Ольга Ляхова стала кращою у бігу на 800 метрів серед жінок у Німеччині. Там 14 червня відбувся міжнародний легкоатлетичний турнір "Anhalt 2019".

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Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика
Джерело: 24 канал
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