Люксембург – Україна: Безус та Мораес вийдуть у стартовому складі
Збірні команди Люксембургу та України назвали стартові склади на матч другого туру кваліфікаційного раунду до чемпіонату Європи 2020 року.
Головний тренер збірної України випустив відразу 5 нових гравців у порівнянні з матчем проти Португалії.
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Люксембург: Моріс, Шано, Мальже, Родрігес, К. Мартінс, В. Тілль, Карлсон, О. Тілль, Баррейру Мартінш, Янс, Тюрпель.
Україна: Пятов, Бутко, Бурда, Малиновський, Безус, Коноплянка, Миколенко, Циганков, Зінченко, Мораес, Матвієнко.
Поєдинок Люксембург – Україна розпочнеться, о 21:45. Переглянути матч можна по телебаченню.
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