Люксембург – Україна: Безус та Мораес вийдуть у стартовому складі

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Люксембург – Україна: стартові склади команд
Люксембург – Україна: стартові склади команд / twitter.com

Збірні команди Люксембургу та України назвали стартові склади на матч другого туру кваліфікаційного раунду до чемпіонату Європи 2020 року.

Головний тренер збірної України випустив відразу 5 нових гравців у порівнянні з матчем проти Португалії.

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Люксембург: Моріс, Шано, Мальже, Родрігес, К. Мартінс, В. Тілль, Карлсон, О. Тілль, Баррейру Мартінш, Янс, Тюрпель.

Україна: Пятов, Бутко, Бурда, Малиновський, Безус, Коноплянка, Миколенко, Циганков, Зінченко, Мораес, Матвієнко.

Поєдинок Люксембург – Україна розпочнеться, о 21:45. Переглянути матч можна по телебаченню.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу Євро-2020
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