24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Магучіх та Бех-Романчук яскраво перемогли на престижному турнірі в Глазго

38 Читать новость на русском
Марина Бех-Романчук / Фото з відкритих джерел

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх і Марина Бех-Романчук перемогли на турнірі серії World Indoor Tour в Глазго (Шотландія).

Стрибнувши з першого разу на 1,93 м, 19-річна Ярослава Магучіх позбавила шансів на перемогу британку Бетані Партрідж, яка зайняла друге місце з результатом на 3 сантиметри менше.

Читайте також: 19-річний вундеркінд Кохан з рекордом завоював ліцензію на Олімпіаду в Токіо

Магучіх лідирує в заліку світового туру. Українка перемогла на двох турнірах серії, до цього з новим світовим рекордом U-20 в приміщенні вигравши турнір в Карлсруе. Також Магучіх виграла турнір в Котбусі, підкоривши висоту в 1,98 метра.

24-річна Марина Бех-Романчук завоювала золото у стрибках у довжину. Українка стрибнула на 6,90 м. Це на 37 см довше за шведку Санья, яка посіла друге місце.

Не так давно на турнірі в Торуні спортсменка встановила рекорд сезону з результатом 6,96 м. Сьогодні вийшло трохи гірше, однак це не завадило українці взяти перше місце.

На цьому ж турнірі шведський стрибун з жердиною Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд в приміщенні – 6,18 м. Дюплантіс побив світовий рекорд вдруге за тиждень – 8 лютого він стрибнув на 6,17 м.

5 моделей смартфонів до 6 тисяч гривень
сьогодні
5869
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Марина Бех-Романчук Ярослава Магучіх Легка атлетика Новини Спорту Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 18:44 Колишній суперник Ломаченка ледь не виніс противника з рингу у четвертому раунді – відео
Юрій Семенюк 1345
сьогодні 17:51 Володимир Кличко запустив власний бренд чаю – відео
Юрій Семенюк 204
сьогодні 15:42 Індійський бігун побив рекорд легендарного Болта під час гонки з буйволами – відео
Юрій Семенюк 816
сьогодні 14:06 Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад гонок
Юрій Семенюк 2772
14 лютого 15:43 Як Лунін провів перший місяць в "Ов'єдо" – відео яскравих сейвів українця
Юрій Семенюк 574
Новини
Більше новин
Залиште відгук