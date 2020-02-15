Магучіх та Бех-Романчук яскраво перемогли на престижному турнірі в Глазго

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх і Марина Бех-Романчук перемогли на турнірі серії World Indoor Tour в Глазго (Шотландія).

Стрибнувши з першого разу на 1,93 м, 19-річна Ярослава Магучіх позбавила шансів на перемогу британку Бетані Партрідж, яка зайняла друге місце з результатом на 3 сантиметри менше.

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Youngsters are dominating the field events here in Glasgow.



Ukraine’s Yaroslava Mahuchikh wins the women’s high jump with a clearance of 1.93m.#WorldIndoorTour pic.twitter.com/p82Nh99WHO — World Athletics (@WorldAthletics) February 15, 2020

Магучіх лідирує в заліку світового туру. Українка перемогла на двох турнірах серії, до цього з новим світовим рекордом U-20 в приміщенні вигравши турнір в Карлсруе. Також Магучіх виграла турнір в Котбусі, підкоривши висоту в 1,98 метра.

24-річна Марина Бех-Романчук завоювала золото у стрибках у довжину. Українка стрибнула на 6,90 м. Це на 37 см довше за шведку Санья, яка посіла друге місце.

Ukraine’s Maryna Bekh-Romanchuk wins the women’s long jump with a distance of 6.90m.#WorldIndoorTour pic.twitter.com/SkoxM2vhm9 — World Athletics (@WorldAthletics) February 15, 2020

Не так давно на турнірі в Торуні спортсменка встановила рекорд сезону з результатом 6,96 м. Сьогодні вийшло трохи гірше, однак це не завадило українці взяти перше місце.

На цьому ж турнірі шведський стрибун з жердиною Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд в приміщенні – 6,18 м. Дюплантіс побив світовий рекорд вдруге за тиждень – 8 лютого він стрибнув на 6,17 м.