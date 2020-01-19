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МакГрегор – Серроне: онлайн-трансляція бою UFC

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МакГрегор – Серроне: онлайн-трансляція

В ніч з 18 на 19 січня в Лас-Вегасі (США) на T-Mobile Arena пройде турнір UFC 246. Головною подією вечора стане бій між колишнім чемпіоном світу в легкій вазі ірландцем Конором МакГрегором (21-4) і американцем Дональдом Серроне (36-13).

МакГрегора є колишнім чемпіоном UFC у легкій та напівлегкій вазі, на його рахунку 21 перемога і чотири поразки в 25 боях за правилами змішаних єдиноборств. Серроне виграв 36 поєдинків та 13 програв.

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Для Макгрегора цей бій буде першим з жовтня 2018 року, коли він достроково програв чемпіону UFC в легкій вазі Хабібу Нурмагомедова. Щодо Серроне, то 36-річний американець програв два своїх останні бої.

Поєдинок між Конором МакГрегором та Дональдом Серроне відбудеться приблизно о 06:30 за київським часом.

МакГрегор – Серроне: онлайн-трансляція

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Змішані єдиноборства Конор МакГрегор
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